Welche Prominente hat wohl dieses Throwback-Foto gepostet? Diese Frau ist aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken, obwohl ihre Wahlheimat eigentlich im Süden Europas liegt. Dort führt die Witwe ein Café, das sie ursprünglich zusammen mit ihrem 2018 verstorbenen Mann eröffnet hatte. Im vergangenen Jahr hat die fünffache Mutter am Dschungelcamp teilgenommen. Mit ihrem TV-Auftritt machte sie sich allerdings nicht nur Freunde. Welcher Celebrity könnte auf diesem Bild zu sehen sein?

Die Aufnahme veröffentlichte niemand anderes als Daniela Büchner (42) auf Instagram. "Damals mit 18 Jahren", kommentierte sie den Schnappschuss. Damit müsste das Bild 1996 aufgenommen worden sein. Damals waren bauchfreie Outfits ziemlich angesagt, wie Dannis alter Look erkennen lässt. Sie posiert in Karottenjeans und einem luftigen Oberteil, das freie Sicht auf ihre Körpermitte und ein bekanntes Tattoo bietet. "Der Delfin auf dem Bauch war damals schon da!", erklärte die heute 42-Jährige.

Mit ihrem Beitrag versetzte Daniela ihre Follower in vergangene Zeiten zurück: "Typisch 90er Jahre!", schrieb ein User. Einige erinnerte der Stil der damaligen Blondine sogar an eine Sängerin, die in dem Jahrzehnt besonders große Erfolge gefeiert hat: "Könnte auch die junge Britney Spears sein!"

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im April 2020

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im März 2020

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im März 2020



