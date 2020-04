Macht Chris Browns (30) Tochter ihm nun etwa Konkurrenz? Der Musiker ist nicht nur dafür bekannt, dass er singen, sondern auch ziemlich gut tanzen kann. Immer wieder versucht sich aber auch die kleine Royalty an den Choreografien ihres Vaters – und hat mit erst fünf Jahren auch schon einiges drauf. Jetzt wurde sogar ihr erster Tanz-Clip auf der Videosharing-Plattform TikTok hochgeladen.

Der Lockenkopf versuchte sich direkt an der sogenannten "Savage"-Challenge, einem Tanz zu dem gleichnamigen Lied von Meg Thee Stallions. In einem pinken Rüschenkleid performte sie ganz konzentriert die einstudierten Bewegungen. Am Ende des kurzen Clips nahm sie noch ihren kleinen weißen flauschigen Hund auf den Arm und tanzte mit ihm weiter. Vater Chris schien sich über diesen Auftritt sehr zu amüsieren und teilte ihn direkt auf Instagram, mit einem vor Lachen weinenden Smiley als Kommentar. Mittlerweile taucht die süße Darbietung auch auf Royaltys Profil auf. Sie ist schon seit fast drei Jahren selbst auf Instagram vertreten und hat inzwischen sogar über 700.000 Follower.

Wenn das Bewegungstalent in der Familie liegt, kann sich die Kleine in einiger Zeit wohl auch über einen Tanzpartner freuen: Ende des vergangenen Jahres kam ihr Halbbruder Aeko Catori Brown auf die Welt. Doch bis dieser groß genug ist, dürften sich die Fans erst einmal über Royaltys kommende TikTok-Darbietungen amüsieren.

Instagram / chrisbrownofficial Royalty Brown im April 2020

Getty Images Chris Brown im April 2019 in Virginia Beach

Instagram / chrisbrownofficial Royalty Brown im März 2020



