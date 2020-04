Neuer Familienzuwachs ist nicht immer das reinste Zuckerschlecken. Das musste Janni Kusmagk (29) längst am eigenen Leib erfahren. Schon bei der Geburt von Sohenmann Emil-Ocean (2) hatte es Komplikationen gegeben und auch bei der Entbindung von Töchterchen Yoko schien zwischenzeitlich nicht alles glatt zu laufen. Diese Momente gehören glücklicherweise der Vergangenheit an – doch auch nach den Geburten hat Janni noch mit so manchen Strapazen zu kämpfen. Sie leidet seit fast einem Jahr an regelmäßigen Migräneschüben!

"Seit Yoko auf der Welt ist, habe ich alle drei bis vier Wochen Migräne-Attacken", gibt die Frau von Peer Kusmagk (44) jetzt in ihrer Instagram-Story zu. Mit diesem Thema möchte sich die zweifache Mutter nun auseinandersetzen. Sie besuchte bereits einen Chiropraktor, der eine Art Scan ihres Körpers vorgenommen habe, wie Janni selbst sagt.

Und tatsächlich scheint es eine mögliche Ursache für die Migräneschübe zu geben. "Bei mir ist rausgekommen, dass mein Körper komplett auf den Profisport eingestellt war, ich war ja wirklich sehr exzessiv unterwegs auf dem Wasser. Dann bin ich relativ schnell schwanger und wieder schwanger geworden", schildert die Profi-Surferin. Sich so schnell auf so unterschiedliche Umstände einstellen zu müssen, sei womöglich zu viel für ihren Körper gewesen.

