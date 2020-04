Vor rund 12 Monaten startete für Alexander ein großes Abenteuer! Durch seine Teilnahme bei Hochzeit auf den ersten Blick hat er seine jetzige Frau Cindy (31) kennengelernt. Nach ihrer Vermählung, bei der sie sich zum ersten Mal getroffen hatten, gab es zwar einige Probleme – doch sie schafften es, zusammenzubleiben. Nun planen sie sogar ihre zweite Hochzeit. Im Netz erinnerte er sich nun an seinen Anfang in der Show zurück!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte er ein Selfie, das zu einem ganz besonderen Zeitpunkt entstanden ist: "Wie die Zeit vergeht. Vor gut einem Jahr war ich beim Workshop in München. Und was damals nur eine Hoffnung war, ist heute Realität. Ich habe mit Cindy eine großartige Ehefrau bekommen und gemeinsam vergeht die Zeit noch schneller", ließ er seine Follower wissen. 2019 sei für ihn unglaublich gewesen und er würde alles exakt noch einmal so machen, führte er aus.

Neben der zweiten Hochzeit steht auch noch irgendwann Nachwuchs bei den Turteltauben an! "Wenn wir das passende Nest gefunden haben, dann auf jeden Fall", beteuerte der Rheinländer bereits im Netz.

Instagram / alex.hadeb Alex und Cindy, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2019

Instagram / alex.hadeb Alexander von "Hochzeit auf den ersten Blick", Januar 2020

Instagram / alex.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar Alexander und Cindy



