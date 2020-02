Sie wollen es noch einmal tun! In der Sat.1-Show Hochzeit auf den ersten Blick gaben sich Cindy (31) und Alexander Hadeb 2019 das Jawort, obwohl sie sich noch nie zuvor gesehen hatten. Wegen ihrer Charakter-Eigenschaften wurden die beiden in der Show von Psychologen füreinander ausgesucht. Und das aufregende TV-Experiment scheint zu funktionieren: 2021 wollen Alex und Cindy ein zweites Mal vor den Traualtar schreiten!

"Nachdem mir meine zweite Hälfte Alex bei 'Hochzeit auf den ersten Blick' einen wunderschönen Antrag gemacht hat, war der Wunsch ziemlich schnell bei uns da, dass wir nochmal heiraten möchten", verkündet die Blondine auf Facebook. Und die zwei Turteltauben haben sogar schon einen Termin für ihre zweite Hochzeit angekündigt! Das Datum soll das gleiche wie bei der ersten Trauung sein, allerdings erst in eineinhalb Jahren, am 21.06.2021. Seinen ersten Hochzeitstag will das Paar in Ruhe genießen, bevor im nächsten Jahr die große Sause folgt.

Dabei soll das zweite Jawort etwas anders sein als das erste: "Unsere zweite Hochzeit wünschen wir uns etwas anders als unsere erste: unaufgeregter; die Zeit mit den Familien und Freunden soll im Vordergrund stehen; kein großes TamTam, aber dennoch schön und stilvoll", verrät die Marine-Offizierin weiter.

Instagram / cindy.hadeb Die "Save the Date"-Karten zur zweiten Hochzeit von Cindy & Alex Hadeb

Instagram / alex.hadeb Alexander und Cindy Riedel

Instagram / cindy.hadeb Cindy Riedel und Alexander

