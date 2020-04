Hanna Schlönvoigt (24) steht zu ihrem Körper! Im Dezember 2017 überraschten die Influencerin und ihr Mann Jörn (33) ihre Fans mit einer süßen Nachricht: Ihr Töchterchen Delia (2) hat das Licht der Welt erblickt. Die Geburt der Kleinen verlief damals allerdings nicht ohne Komplikationen und der GZSZ-Schauspieler musste kurzzeitig sogar um das Leben seiner Liebsten bangen! Nun hat die Brünette kürzlich aber auf einigen freizügigen Fotos freien Blick auf ein Überbleibsel der Entbindung zugelassen: Ihre Kaiserschnittnarbe. Stört Hanna dieses vermeintliche Mini-Makel?

Überhaupt nicht! Wie sie ihren Fans während einer Instagram-Fragerunde erzählt, hat die Netz-Bekanntheit absolut kein Problem mit dem OP-Wundmal. "Ich liebe diese Narbe, da sie mich an mein wundervolles Baby erinnert", stellt sie klar. Zudem sei der Schnitt ziemlich weit unten gemacht worden, sodass man die Narbe eigentlich auch in Bikini oder Unterwäsche kaum zu sehen bekomme.

So sehr, wie die 24-Jährige von ihrem Nachwuchs schwärmt, ist es wohl auch nicht erstaunlich, dass sie bereits Baby Nummer zwei plant. Nachdem sie schon zu Beginn des Jahres auf ihrem Social-Media-Account hatte verlauten lassen, dass ihr größter Wunsch ein Geschwisterchen für Delia sei, bejaht sie auch in der aktuellen Q&A-Runde die Frage nach weiteren Kindern. "Unbedingt in den nächsten Jahren!", lautet ihre klare Antwort.

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt mit Töchterchen Delia in Palma De Mallorca

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn, Delia und Hanna in Los Angeles

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt



