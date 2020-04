Oleg Justus (32) wagt sich ins Kuppelshow-Universum! Vor gut einem Jahr hatten der Fitnesstrainer und seine Ehefrau, Ex-Bachelor-Kandidatin Samantha Abdul (30), das Ende ihrer Beziehung bekannt gegeben. Seitdem ging der Hamburger alleine durchs Leben. Nun scheint er sein Single-Dasein jedoch an den Nagel hängen zu wollen: Der 32-Jährige nimmt an der Kuppelshow "First Dates Hotel" teil. Ob seine Ex darüber wohl Bescheid wusste?

Gegenüber Promiflash plaudert der Papa des kleinen Ilja Nael über das bereits abgedrehte TV-Experiment. Selbstverständlich habe er seine Verflossene kontaktiert, bevor die Dreharbeiten begonnen hätten: "Ich habe sie vorgewarnt, dass ich in die Show gehe!" Er habe sich zudem den einen oder anderen Tipp geholt, um die für ihn ungewohnte Situation meistern zu können.

Sam dürfte gegen die TV-Teilnahme ihres Ex-Manns nichts einzuwenden gehabt haben: Schließlich hatte sie erst im Herbst bei Bachelor in Paradise mitgemacht und dort nach ihrer großen Liebe gesucht – jedoch ohne Erfolg.

Anzeige

Instagram / olegjustus Oleg Justus mit seinem Sohn Ilja

Anzeige

Instagram / olegjustus Oleg Justus im Februar 2019

Anzeige

Instagram / samantha_justus Samantha Justus im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de