Süße Nachrichten von Dirk Moritz (41) und seiner Frau Renée Weibel (33)! Erst im vergangenen Jahr sorgten die Verbotene Liebe-Stars mit einem Liebes-Update für Freude bei ihren Fans. Nachdem die beiden bereits seit einiger Zeit eine glückliche Beziehung geführt und Anfang 2018 sogar den ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßt hatten, haben sie sich das Jawort gegeben. Jetzt hat das Paar wieder allen Grund zum Jubeln, denn: Renée und Moritz erwarten Baby Nummer zwei.

"Es gibt nicht nur Schlechtes in dieser Zeit. Man muss nur genau hinsehen. Bald zu viert", verkündet der Schauspieler auf seinem Instagram-Account. Dazu teilt er ein zuckersüßes Foto, das für sich steht: Seine Liebste präsentiert bereits ihre gut erkennbare Babykugel. Während Moritz den Arm um seine Frau legt und seinen Kopf liebevoll an sie schmiegt, betrachtet auch Söhnchen Nio neugierig die runde Wölbung an Mamas Körpermitte. Ob er sich auf ein Brüderchen oder eine kleine Schwester freuen darf, verraten die werdenden Zweifach-Eltern noch nicht.

Eine andere Baby-Info halten die Serien-Darsteller ihrer Community allerdings nicht vor. Sie geben bereits einen ersten Hinweis auf den Geburtstermin des neuen Familienmitglieds. Mit dem Hashtag #sommerbaby2020 macht Moritz deutlich: Allzu lange wird Nios Geschwisterchen nicht mehr im Bauch seiner Mama verweilen.

Getty Images Dirk Moritz und Renée Weibel mit ihrem Sohn Nio

Getty Images Renée Weibel und Dirk Moritz, Schauspieler

Instagram / dirk_moritz Dirk Moritz und Renée Weibel mit ihrem Sohn

