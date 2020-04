Duffy (35) gibt furchtbare Details ihrer traumatischen Entführung preis. Mehrere Jahre lang war die Sängerin aus der Öffentlichkeit verschwunden. Ende Februar meldete sich die Britin mit einer schrecklichen Offenbarung zurück: Jemand habe sie für mehrere Wochen entführt und immer wieder sexuell missbraucht. In einem ersten Song verarbeitete die "Mercy"-Interpretin diese Erfahrung – jetzt schildert sie auch im Netz, was ihr widerfahren ist.

"Es war an meinem Geburtstag. Ich wurde in einem Restaurant und in den darauffolgenden vier Wochen unter Drogen gesetzt. Ich wurde in ein anderes Land verschleppt", erinnert sich die Musikerin auf ihrem Blog duffywords.com. Sie sei in ein Hotelzimmer gebracht worden, wo sie immer wieder missbraucht wurde. "Ich erinnere mich an den Schmerz und dass ich versucht habe, in dem Hotelzimmer bei Bewusstsein zu bleiben. Der Täter sah mich nicht an, ich sollte immer hinter ihm gehen – aber ich war so klar wie möglich dabei", schreibt Aimee Anne Duffy, wie Duffy mit vollständigem Namen heißt

Danach sei der Täter mit ihr zurück zu ihrem Zuhause nach Großbritannien gereist. "Als ich zu Hause ankam, war ich benommen wie ein Zombie. Ich wusste, dass mein Leben in Gefahr war, weil er andeutete, mich umbringen zu wollen", schreibt die 35-Jährige weiter. Diese Androhung habe sie dazu gebracht, endlich zu fliehen. Wegen dieser traumatischen Erfahrung mied Duffy nach der Tat alle Personen in ihrem Umfeld und begab sich in Therapie, die ihr das Leben gerettet habe. Anschließend zog die Sängerin innerhalb von drei Jahren fünf Mal um und fühlte sich erst danach wieder sicher.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Duffy bei einem Auftritt im September 2013

Getty Images Duffy, Sängerin

Getty Images Duffy, Sängerin



