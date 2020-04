Marco Cerullo (31) und Christina Graß (31) wohnen endlich in ihrer gemeinsamen Wohnung – doch der Weg dahin war gar nicht so leicht! Am Wochenende konnte das Paar endlich sein erstes gemeinsames Appartement beziehen. Doch aufgrund der aktuellen Lage mussten die Reality-TV-Stars so manches Hindernis überwinden. Gegenüber Promiflash plauderten sie aus, wie stressig der Umzug war und wie sich Marco beinahe verletzt hätte!

Am vergangenen Samstag begann das Paar, seine Habseligkeiten aus den alten Wohnungen in die gemeinsame neue zu verfrachten. Und das wäre auch ganz unabhängig von der aktuell schwierigen Lage fast ins Auge gegangen, wie sie im Gespräch mit Promiflash verrieten: "Marco hat drei Stufen übersehen und ist mit einem Karton die Treppe runtergefallen. Passiert ist zum Glück aber nichts", verriet Christina. Auch die Karton-Ladung konnte dem Dschungelcamp-Star zum Glück nichts anhaben, denn: "Er hat genau den erwischt, in dem meine ganze Unterwäsche war, die dann komplett auf ihm lag!"

Die restlichen Kartons und Möbel kamen zum Glück alle heil in der Bude an. Das Einzige, was dem Paar noch fehle, ist ihr Sofa, das aufgrund von Lieferschwierigkeiten erst einmal nicht ankommen wird: "Wir hatten die Möglichkeit, eine Ersatzcouch von dem Hersteller zu bekommen, aber wir haben aufgrund der aktuellen Lage darauf verzichtet, da wir nicht unnötig Leute in die Wohnung lassen wollen. Auf eine Couch kann man noch verzichten. Wichtig ist die Küche und ein Bett", betonten die beiden. Jetzt freuen sich Marco und Christina einfach nur darauf, endlich anzukommen und ihr neues gemeinsames Zuhause in vollen Zügen genießen zu können!

