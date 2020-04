Amira Pocher (27) gibt selten private Einblicke! Seit über vier Jahren ist das Model inzwischen mit Oliver Pocher (42) zusammen. Mittlerweile hat das Paar nicht nur geheiratet, sondern auch ein gemeinsames Kind. Doch die Anfänge der Beziehung zu dem Comedian waren für die Österreicherin alles andere als einfach: Über zwei Jahre hielten beide ihre Liebe geheim. Oli dementierte sogar immer wieder, überhaupt eine Partnerin zu haben. Das trieb Amira in der Vergangenheit nicht nur einmal die Tränen in die Augen!

In ihrem neuen Audio Now-Podcast "Die Pochers hier!" plauderten Oli und Amira über die erste Phase ihrer Beziehung. Für das Fotomodell war das damals nämlich alles andere als eine einfache Zeit, wie sie erklärte: "Du hast das eine Weile immer knallhart abgestritten. 'Nein, ich bin Single', 'nein, ich habe keine Freundin.' Das war schon echt... Ich war ja immer und überall dabei." Teilweise habe sie neben der Kamera gestanden, wenn Oli in Interviews angegeben hat, solo zu sein. "Das war für mich schon oft sehr verletzend. Das war jedes Mal wie ein Schlag ins Gesicht, das hab ich dir oft gesagt. Das tat mir schon weh", stellte sie klar.

Besonders schlimm wurde es aber für Amira, wenn Oli auf Tour mal von einem Fan angebaggert wurde. "Das ist echt öfter passiert. Es kam auch vor, dass Frauen dich neben mir auf die Wange geküsst haben. Boah, da bin ich innerlich ausgerastet", erzählt sie. Vereinzelt seien sie sogar gemeinsam auf Gala-Abenden gewesen, bei denen Oli immer einen Hechtsprung von ihr weggemacht hätte, sobald eine Kamera aufgetaucht sei : "Das waren Momente für mich, da wollte ich in Tränen ausbrechen", schloss Amira ab. Warum der Komiker stets so vehement dagegen war, seine Liebe öffentlich zu machen? "Es gab keinen Grund, du warst nicht bekannt und es gab keinen öffentlichen Druck", stellte er fest.

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Oliver Pochers Frau

TVNOW Amira M. Aly und Oliver Pocher bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!"

Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly bei der Berliner Fashion Week



