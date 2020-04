Miley Cyrus (27) und Cody Simpson (23) sprechen ihren Dank aus! Seit Oktober vergangenen Jahres gehen die beiden Musikerkollegen gemeinsam durchs Leben. Im Netz präsentiert das Paar regelmäßig sein Liebesglück mit süßen Turtelbildern. Mit einem neuen Beitrag wollten sich die Sängerin und ihr Liebster jetzt allerdings nicht selbst in Szene setzen – stattdessen überraschten die beiden das Personal eines örtlichen Krankenhauses und verschenkte Tacos!

"Tacos für die unglaublichen Mitarbeiter des Gesundheitswesens in unserem örtlichen Krankenhaus", teilte Cody seiner Community via Instagram mit. Ausgerüstet mit Mundschutz und Handschuhen brachten Miley und Cody am vergangenen Sonntag die wertvolle Fracht unter Einhaltung der geforderten Hygieneregeln zur Klinik – und das aus einem bestimmten Grund: "So dankbar für diese wahren Legenden unserer Zeit, die ihr Leben dem Kampf gegen diese Pandemie widmen", erklärte der 23-Jährige. Mit einem Lächeln nahm das Klinikpersonal die unerwartete Lieferung entgegen.

Die Follower der Turteltauben waren von dieser liebevollen Geste angetan. "Ihr beiden seid so toll!" und "Danke, dass ihr den Menschen, die in dieser Zeit anerkannt werden müssen, so viel Liebe zeigt!" lauteten nur zwei von zahlreichen Kommentaren.

Anzeige

Getty Images Cody Simpson im November 2016

Anzeige

Instagram / codysimpson Das örtliche Pflegepersonal von Tarzana in Kalifornien im April 2020

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus im Juni 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de