Tom Holland (23) soll wieder auf dem Markt sein! Im vergangenen Sommer machten die ersten Schlagzeilen die Runde, dass der Spider-Man-Darsteller die attraktive Blondine Olivia Bolton date. Gemeinsam waren die beiden von Paparazzi auf einem Musikfestival in London gesichtet worden – dort hatte Tom nicht nur Händchen mit ihr gehalten, sondern seiner Herzdame sogar beherzt an den Po gefasst. Offiziell machten die beiden ihr Techtelmechtel bis zuletzt aber nie. Nun erklärte ein Insider, dass sich die beiden getrennt haben sollen!

Im Juli 2019 hatten die beiden noch so verliebt gewirkt. Neun Monate später sind die Schmetterlinge ausgeflogen, wie eine Quelle gegenüber The Sun on Sunday ausplauderte: "Tom und Olivia stehen sich immer noch nahe. Aber sie haben vor Kurzem beschlossen, dass es besser für sie wäre, nur Freunde statt zusammen zu sein." Die Trennung habe einvernehmlich stattgefunden, da beide der Meinung seien, dass es das Beste für sie sei.

Dass die beiden sich wirklich noch gut verstehen, zeigt ein Blick auf Toms Instagram-Account: Dort folgt er seiner Ex nämlich noch. Was sagt ihr dazu, dass der 23-Jährige wieder zu haben ist? Stimmt ab.

Getty Images Tom Holland auf der "Onward"-Premiere in London im Februar 2020

EROTEME.CO.UK / MEGA Tom Holland mit Olivia Bolton in London

Getty Images Tom Holland auf dem Empire State Building in New York City im Juni 2019



