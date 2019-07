Ist Tom Holland (23) etwa in festen Händen? Spätestens seit seinem großen Durchbruch als Spider-Man fliegen dem Schauspieler die Frauenherzen nur so zu. Lange wurde allerdings gemunkelt, dass ihn das gar nicht interessieren könnte: Ihm wurde ein Flirt mit seiner “Spider-Man: Homecoming”-Kollegin Zendaya Coleman (22) nachgesagt. Diese Gerüchte dürften jetzt allerdings vom Tisch sein. Tom wurde bei einem Date mit einer unbekannten Blondine gesichtet!

Paparazzi entdeckten Tom und seine mysteriöse Begleitung am Samstag beim British Summer Time Hyde Park Festival in London. Laut TMZ-Augenzeugen sollen sie nicht nur zur Musik von The Black Eyed Peas gefeiert, sondern auch Robbie Williams (45) gelauscht haben. Wie Fotos der beiden zeigen, wurde dabei aber nicht nur das ein oder andere Bier getrunken: Tom und seine Begleitung konnten auch die Hände nicht voneinander lassen! Während der 23-Jährige den Arm um sein Date legte und sogar zu ihrer Hand griff, sahen Besucher außerdem, wie die attraktive Unbekannte ihre Hand beim Bierholen auf seinen Hintern platzierte. Wer die Blondine ist, ist nicht bekannt. Auch Tom äußerte sich bisher nicht zu den Liebesspekulationen.

Zuletzt hatte der Avengers: Endgame-Star wegen seines Plappermauls für Aufsehen gesorgt. Weil der Spider-Man-Darsteller bereits zuvor einige Momente aus den Marvel-Filmen gespoilert hatte, griffen die Regisseure beim “Endgame”-Streifen zu drastischen Maßnahmen: Tom durfte nicht das komplette Drehbuch lesen.

EROTEME.CO.UK / MEGA Tom Holland mit einer unbekannten Blondine in London

Anzeige

Marquardt/Getty Images for Sony Pictures Tom Holland und Zendaya Coleman

Anzeige

ActionPress/Charbonneau/REX/Shutterstock Tom Holland bei der "Spiderman: Homecoming"-Premiere

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de