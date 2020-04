Ehrliches Update von Sarah-Jane Wollny (21)! Aufgrund der aktuellen Lage sind die Einwohner Deutschlands aufgefordert, nur in dringenden Fällen das Haus zu verlassen und Kontakte zu anderen Menschen zu vermeiden – bestenfalls sollte man sich in den heimischen vier Wänden in Isolation begeben. Das betrifft auch die bekannteste Großfamilie des Landes: Die Wollnys halten sich offenbar vorbildlich an die Vorgaben. Weil sie nun alle aufeinander hocken, hängt der Haussegen bei der Reality-TV-Rasselbande wohl ein bisschen schief!

In ihrer Instagram-Story beantwortet Sarah-Jane einige Fan-Fragen. Ein User will wissen, wie die Stimmung zu Hause ist – rund um die Uhr und tagtäglich mit so vielen Leuten unter einem Dach. Die Influencerin berichtet: "Ich muss sagen, dass ich immer wieder merke, wie gereizt ich bin momentan und wie mir das auf die Nerven geht. Was mich selbst sehr wundert, da ich sonst auch kein Problem damit habe." Dazu postet sie ein gemeinsames Selfie mit ihrer Mama Silvia Wollny (55) und deren Partner Harald Elsenbast (59).

Diese offenen Zeilen erklären vermutlich Sarah-Janes eher bedrückte Stimmungslage. In einer weiteren Instagram-Story betont die 21-Jährige, dass es ihr "schon mal besser" gegangen sei. Hättet ihr gedacht, dass die Wollnys sich im Moment ein bisschen auf den Keks gehen? Stimmt ab!

