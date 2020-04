Ihr Babybauch hält Sabrina Mockenhaupt (39) nicht vom Sport ab! Die ehemalige Let's Dance-Kandidatin und ihr Mann Kai Gregor erwarten gerade ihr erstes Kind, und die Profi-Langstreckenläuferin hat mittlerweile schon einen ziemlich großen, runden Bauch. Kein Wunder, ihr Mini-Me lässt schließlich nicht mehr lange auf sich warten. Ihr Fitnessprogramm schränkt Sabrina deshalb aber noch lange nicht ein: Sie geht auch in der 34. Schwangerschaftswoche noch laufen.

Auf Instagram teilte die werdende Mama jetzt einen Schnappschuss von sich beim Sport. Dass sie auch wenige Wochen vor der Geburt noch so aktiv sein kann, ist für die 39-Jährige ein großes Glück. Immerhin ist das Laufen ein wichtiger Teil ihres Lebens. Ganz alleine zu trainieren, traut Sabrina sich in ihrem Zustand dann allerdings doch nicht mehr. "Ich bin dankbar, dass ich immer noch so laufen kann, und mein Mann wird auch immer fitter. Der muss meistens mit, da fühle ich mich einfach sicherer", verriet sie.

Dass sie bald Mutter wird, hat Sabrina offenbar noch nicht so ganz realisiert. "Unfassbar, wie schnell jetzt doch die Zeit vergangen ist, und ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir bald zu dritt sind. Ich freue mich riesig darauf, wenngleich ich mir das alles noch gar nicht richtig vorstellen kann", meinte sie in ihrem Post.

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt und Kai Gregor, November 2019

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt, Sportlerin

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt



