Am Dienstagabend läuft wieder eine neue Folge von Die Höhle der Löwen über die Bildschirme. Einer der Gründer, die einen Investor für ihr vermeintlich geniales Produkt finden wollen, ist Jörn Gutowski. Der Tüftler ist kein Neuling in der Sendung, denn er hat bereits 2016 mit seinem Try Foods Konzept überzeugen können. Bei seinem zweiten Auftritt stellt er nun seine neuste Ware vor: Kofu.

Zusammen mit seinem Geschäftspartner Zeevi Chaimovitch stellt er den Löwen seinen neuesten Gaumenschmaus vor. Das komplett aus Wasser, Kichererbsen, Salz und Gewürzen bestehende Produkt soll die vegane und glutenfreie Alternative zu Tofu werden. Laut der Vox-Pressemitteilung ist Jörn komplett überzeugt von dem nicht sojabasierten Fleischersatz. "Das liegt bald auf allen deutschen Tellern", versichert der Berliner.

Die Inspiration hinter dem Erzeugnis: Der aktuelle Kichererbsen-Trend beim Kochen. Beide Gründer wollen mir ihrem Kofu, das Kichererbsen-Produktangebot um eine spannende Variation ergänzen. Den Löwen bieten sie satte zwölf Prozent Unternehmensanteile für 150.000 Euro an.

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Judith William probiert Kichererbesen-Tofu in der 4. Folge "Die Höhle der Löwen" im April 2020

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Zeevi Chaimovitch und Jörn Gutowski in der 4. Folge von "Die Höhle der Löwen" im April 2020

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel in der 4. Folge "Die Höhle der Löwen" im April 2020



