Die Diss-Welle seines Ex-Zoffbuddys Oliver Pocher (42) steckte Michael Wendler (47) doch nicht ganz so leicht weg. Ende Januar startete der Comedian seine Witz-Offensive gegen den Schlagerstar mit einer Parodie auf einen Insta-Clip, in dem Micha von seiner Freundin Laura Müller (19) ein Auto geschenkt bekam. Daraufhin folgten zahlreiche weitere Videos. Der Schlagabtausch zwischen dem Musiker und dem Comedian gipfelte Wochen später in einem TV-Battle, bei dem die beiden mehr oder weniger das Prank-Kriegsbeil begruben. Doch im Nachhinein war diese Zeit für den "Egal"-Interpreten nicht ganz so witzig, wie er jetzt offenbarte.

Nach Olis Jokes bekam der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer wegen seiner Person und seiner Arbeit viel Kritik ab. Er drohte dem TV-Gesicht kurzzeitig sogar damit, einen Anwalt einzuschalten. "Das war schon eine sehr, sehr schlimme Zeit Anfang des Jahres, als Oliver Pocher auf Laura und meiner Person herumhackte. Ich hab schon überlegt, ob ich mich zurückziehen soll. Meine Konzerte alle absage und nicht nach Deutschland fliege, das war schon hart", gestand Michael jetzt im RTL-Interview. Nachdem sich der erste Sturm gelegt hatte und sich der Wendler live mit Oli messen durfte, schadete der Zoff ihm aber nicht weiter – stattdessen bescherte er ihm zahlreiche neue Fans.

Dennoch wird der Reality-TV-Star jetzt erst einmal mit seiner Musik nicht auftreten können. Wegen der aktuellen Situation sind alle seine Gigs abgesagt. Aktuell ist der Schlagerstar daher finanziell auf seine Freundin Laura angewiesen.

Instagram / wendler.michael Oliver Pocher und Michael Wendler

TVNOW / Stefan Gregorowius Oliver Pocher und Michael Wendler in "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!"

lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, 2019



