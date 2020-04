Da staunt die Mama nicht schlecht! Rund anderthalb Jahre ist es nun her, dass Denise Kappès (29)' Sohn das Licht der Welt erblickt hat. Vater ist ihr Ex Pascal (29), doch inzwischen ist die Beauty mit Musiker Henning Merten zusammen. Gemeinsam mit dessen eigenen Kindern geben sie eine glückliche kleine Patchwork-Familie ab. Im Netz teilt die frühere Bachelor-Kandidatin regelmäßig Eindrücke aus dem Leben ihrer Rasselbande. Das neuste Posting dreht sich dabei nun um ihren Sohnemann: Denise kann gar nicht fassen, wie groß Ben-Matteo schon ist!

Via Instagram veröffentlichte die Influencerin nun einen gemeinsamen Schnappschuss mit ihrem Spross – während Ben ganz schön ernst in die Kamera schaut, hat Mama Denise einen verwunderten Blick aufgelegt. "Mein großer Junge", staunt die 29-Jährige in der Bildunterschrift. "Du kannst jetzt schon vier Wörter: 'Ja, Nein, Mama, Papa' und lernst gerade 'Nana' (Nase) und 'tut tut' (Auto)", freut Denise sich weiter. Ihr Söhnchen würde aktuell alles nachplappern, und dadurch den ganzen Tag vor sich hin brabbeln.

Auch Denises Fans staunen in der Kommentarspalte nicht schlecht, wie sehr Ben gewachsen ist. Außerdem fällt einigen von ihnen auf: "Süß, der sieht ja wirklich aus wie sein Papa!" Findet ihr auch, dass Ben seinem Vater Pascal wie aus dem Gesicht geschnitten ist? Stimmt ab!

Instagram / denise_kappes Denise Kappès mit ihrem Sohn Ben

Instagram / denise_kappes Henning Merten mit Ben und Denise Kappès

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés im Oktober 2019



