Seit etwa einem Jahr schlüpft Gisa Zach (45) in ihre GZSZ-Rolle Yvonne Bode. In den vergangenen Monaten hat ihre Serienfigur schon einiges erlebt. Die Physiotherapeutin fiel auf die intriganten Machenschaften von Kathrin Flemming (Ulrike Frank, 51) rein, bangte um das Leben ihrer Tochter Laura (Chryssanthi Kavazi, 31) und fand nach einem langen Hin und Her ihr persönliches Liebes-Happy-End mit Kiez-Urgestein Joachim Gerner (Wolfgang Bahro, 59). Werden noch weitere spannende Geschichten mit Gisa und ihrer Rolle folgen?

Ihr GZSZ-Kollege und Serien-Ehemann Wolfgang ist schon seit fast sage und schreibe 7.000 Folgen dabei. In einem Interview mit RTL wird Gisa nun gefragt, ob sie es ebenfalls in Betracht ziehe, so lange für GZSZ vor der Kamera zu stehen. "Ich habe einmal kurz gerechnet, ob das überhaupt ginge – also, wie alt ich dann wäre", erklärt die Schauspielerin lachend. Gisa ist 45 – theoretisch wäre es wohl möglich. "Es ist wirklich erstaunlich, wie sich die Dinge, die wir uns vorstellen können, im Laufe unseres Lebens immer wieder verändern, sich neu sortieren oder komplett verworfen werden. Vor einem Jahr hätte ich diese Frage vermutlich mit 'Nein' beantwortet, aber jetzt und hier und heute: Ja, ich könnte es mir vorstellen", macht sie den Fans Hoffnung.

Doch bevor sich Gisa die nächsten Jahre am Set ausmalt, steht erst einmal die große Jubiläumsfolge Ende April auf dem Programm. Yvonne taucht ebenfalls auf in dieser besonderen Episode, die auf Fuerteventura spielt und für sie und ihre Freundinnen zu einem Albtraum wird.

TVNOW / Rolf Baumgartner Gisa Zach, Eva Mona Rodekirchen, Clemens Löhr und Wolfgang Bahro bei GZSZ

Instagram / gisa_zach Gisa Zach, Schauspielerin

TVNOW / Benjamin Kampehl Nina (Maria Wedig), Maren (Eva Mona Rodekirchen) und Yvonne (Gisa Zach)

