Am 29. April können sich die GZSZ-Fans wieder auf eine Folge in Spielfilmlänge freuen – der Anlass: Es ist die 7.000. Episode der beliebten Serie. Und natürlich haben sich die Macher für das Jubiläum wieder einmal was Besonderes ausgedacht! Im Mittelpunkt der Story stehen dieses Mal die drei Freundinnen Maren (Eva Mona Rodekirchen, 43), Nina (Maria Wedig, 36) und Yvonne (Gisa Zach, 45), die in einen gemeinsamen Mädels-Urlaub aufbrechen. Doch was als Wellness-Trip geplant war, entpuppt sich offenbar als wahrer Albtraum...

RTL verriet in einer Pressemitteilung nun erste Details zur 7.000. Folge. Kurz vor ihrem Flug nach Fuerteventura werden Maren, Nina und Yvonne noch von Katrin (Ulrike Frank, 51) überrascht, die sich spontan mit eingeklinkt. Trotzdem brechen alle vier gut gelaunt zu ihrem Luxus-Trip auf. Laut der kurzen Vorschau-Beschreibung birgt "das Paradies ungeahnte Schattenseiten" und es kommt zu einem "Kampf um Freundschaft und ums Überleben". Was genau das bedeutet, erfahren die Zuschauer wohl erst am 29. April ab 19.40 Uhr auf RTL.

Ob Katrin etwas mit den dramatischen Entwicklungen auf Fuerteventura zu tun hat? Schließlich hat sie es sich in den vergangenen Wochen mit allen drei Frauen verscherzt. Sie wollte Marens Tochter Lilly (Iris Mareike Steen, 28) verklagen, eine Intrige gegen Ninas Stieftochter Brenda (Annabella Zetsch) spinnen und einen Keil zwischen Yvonne und ihren Mann Jo (Wolfgang Bahro, 59) treiben. Aus Einsamkeit rutschte sie sogar in die Alkoholsucht...

TVNOW / Rolf Baumgartner Katrin (Ulrike Frank) und Maren (Eva Mona Rodekirchen) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

TVNOW / Benjamin Kampehl Maren (Eva Mona Rodekirchen), Yvonne (Gisa Zach), Katrin (Ulrike Frank) und Nina (Maria Wedig)

TVNOW / Rolf Baumgartner Maren (Eva Mona Rodekirchen), Yvonne (Gisa Zach) und Nina (Maria Wedig) bei GZSZ



