Tolle Neuigkeiten von DSDS-Star Vanessa Neigert (27): Die Schlagersängerin hatte an der sechsten Staffel von Dieter Bohlens (66) beliebter Castingshow teilgenommen, in der sie sich den sechsten Platz sichern konnte. Seitdem ist sie der Musik treu geblieben und veröffentlichte unter anderem die Single "An Meiner Seite". Privat läuft es auch richtig gut für Vanessa, die bereits Mutter eines Kindes ist. Jetzt wächst die Familie sogar noch, wie Promiflash erfahren hat.

Vanessa ist nämlich zum zweiten Mal schwanger, wie ihr Management Promiflash verriet: "Vanessa und ihr Verlobter freuen sich sehr, dass ihr 4-jähriger Sohn jetzt ein Geschwisterchen bekommt." Vanessa ist bereits in der 15. Woche und hofft, dass aufgrund der aktuellen Lage alles gut über die Bühne geht. Immerhin hat sie die Hälfte des besonderen Umstandes schon hinter sich – welches Geschlecht das Neugeborene haben wird, ist bis dato nicht bekannt.

Trotz der Schwangerschaft verzichtet Vanessa aber nicht aufs Arbeiten. "Nebenbei bastelt Vanessa fleißig an ihrem neuen Album weiter", heißt es vonseiten des Managements weiter.

