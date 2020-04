Woher kennt man Jasi_xx3 alias Jasmin eigentlich? Anfang der Woche sorgte die Influencerin für eine Menge Aufsehen. Der Grund: Sie ist schwanger – und das mit blutjungen 17 Jahren! Wegen ihres Alters und auch, weil sie inzwischen nicht mehr mit dem Kindsvater zusammen ist, musste Jasi eine Menge Kritik im Netz einstecken. Doch sie hat auch eine ziemlich große Fanbase, die nun mehr denn je hinter ihr steht. Aber woher stammen all diese Fans und wofür ist Jasmin bekannt?

Ursprünglich begann ihre Reise zum Webstar wohl auf TikTok. Auf der Plattform ist Jasi fleißig unterwegs – und lädt oft sogar mehrere kreative Videos am Tag hoch: Egal ob ulkig, süß oder einfach nur der alltägliche Wahnsinn – die Teenagerin zeigt sich in allen Lebenslagen. Sie hat auch schon mit anderen TikTok-Stars wie Alina Mour (18) gemeinsame Sache gemacht. Zudem ist sie für jeden Trend zu haben, der auf Social-Media kursiert: Sei es ein bestimmter Tanz oder lustige Challenges, bei denen man sich zum Affen macht. Die Mühe lohnt sich: Für ihre zahlreichen Clips erntete die Bayerin bisher immerhin über 840.000 TikTok-Follower.

Auch auf Instagram klettert ihre Abonnentenzahl stetig nach oben. Aktuell kann Jasi sich auf dieser Plattform über eine halbe Millionen Anhänger freuen. Hier setzt die 17-Jährige hauptsächlich auf hübsche, mädchenhafte Schnappschüsse: Auf ihren Bildern findet sich viel Rosa, viele Blumen und viele Herzchen. Mittlerweile ist ihre Schwangerschaft auch hier das Topthema – ihre recht junge Community interessiert sich brennend für die Updates der jungen Mama in spe.

Vor Kurzem hat Jasmin sich noch ein drittes Standbein in den sozialen Medien geschaffen: Seit sechs Monaten betreibt sie einen YouTube-Kanal. Dieser ist mit drei Uploads bisher noch recht inaktiv. Trotzdem folgen der Seite schon 34.000 User. In dem aktuellsten Video, für das sie bereits eine Menge Zuspruch in den Kommentaren bekommen hat, beantwortet sie ebenfalls Fragen zu ihrer Schwangerschaft.

