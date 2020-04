Jasi_xx3 alias Jasmin verrät Details zu ihrer Schwangerschaft! Anfang der Woche überraschte der TikTok-Star seine Fans: Die 17-Jährige erwartet ein Kind! Das verkündete sie mit ein paar ersten Schnappschüssen von ihrem Babybauch im Netz. Viele Einzelheiten hatte die werdende Mama zu diesem Zeitpunkt noch nicht verraten. Doch nun enthüllte Jasi die Antwort auf die wohl am häufigsten gestellte Frage: In welcher Schwangerschaftswoche ist sie eigentlich?

"Das interessiert natürlich sehr, sehr viele Leute, habe ich gemerkt. Ich bin schon weiter, als die meisten denken", betonte die Web-Beauty in einem Instagram-Livestream. "Ich bin in der 20. Woche. Das bedeutet, ich habe die Hälfte der Schwangerschaft geschafft." Der errechnete Geburtstermin würde im August liegen. Anschließend beugte sie möglichen Fragen, warum ihre Körpermitte dann noch so flach sei, schon mal vor: "Man sieht den Bauch noch nicht so krass: Das ist bei jedem anders!", stellte Jasi klar. "Ich habe in letzter Zeit auch die Schwangerschaften anderer Frauen verfolgt, und bei vielen fing der Bauch erst im siebten Monat so richtig an zu wachsen."

Eine Frage, die ebenfalls viele ihrer Fans brennend interessiert hatte: Wer ist denn der Vater des Kindes? Es ist ihr Ex-Freund Sean! "Nein, es war nicht geplant, aber nur weil es nicht geplant war, heißt es nicht, dass es ungewollt ist – wie man merkt, ist es gewollt!", erklärte sie im weiteren Verlauf des Clips. Sie und ihr Verflossener würden sich weiterhin gut verstehen. Sie möchte den Influencer auch bei der Geburt dabei haben.

