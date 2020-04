Ist Yeliz Koc (26) mit ihrer Oberweite immer noch nicht zufrieden? Im vergangenen Jahr ließ sich die Der Bachelor-Beauty ihre Brüste erneut operieren. Seit dem ersten Eingriff hatte die Reality-TV-Bekanntheit stetig schlimmer werdende Schmerzen verspürt, wenn sie nur mit einem Wasserstrahl oder einer Bürste versehentlich ihren Busen berührte. Heute ist das aber Schnee von gestern. Yeliz ist schmerzfrei – und kann sich sogar vorstellen, sich irgendwann noch größere Brüste zu gönnen!

In einer Frage-und-Antwort-Runde wurde Yeliz darauf angesprochen, ob sie ihren Busen nicht schon ein wenig zu groß finde. Ganz und gar nicht, antwortete sie in ihrer Instagram-Story: "Das ist Geschmackssache. Ich finde meine Brüste nicht so groß, von mir aus könnten sie sogar noch ein bisschen größer sein", berichtete sie ehrlich. Von konkreten OP-Plänen sprach die On-Off-Freundin von Johannes Haller (32) aber noch nicht.

Warum sich Yeliz überhaupt vorstellen kann, noch größere Brüste zu haben, erklärt sie sich so: "Ich glaube, das ist wie bei den Frauen, die sich die Lippen machen. Man gewöhnt sich dran und empfindet das irgendwann als zu klein", erzählte sie. Sie wolle es aber auf keinen Fall übertreiben, bis es irgendwann nicht mehr schön aussehe.

Chris Emil Janßen / ActionPress Yeliz Koc und Johannes Haller

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im März 2020

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Darstellerin



