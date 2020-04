Diese Liebe sollte nicht lange halten! Erst Ende März hatten YouTube-Star Jake Paul (23) und Nude-Model Julia Rose ihre Beziehung öffentlich gemacht. Der 23-Jährige und und die Netz-Schönheit hatten sich beim Musikvideodreh zu "These Days" kennengelernt – und verliebt. Für ein paar Wochen wirkten die zwei überglücklich und veröffentlichten ein Pärchenfoto nach dem anderen im Netz. Doch nun ist schon wieder alles aus und vorbei: Jake und Julia sind getrennt!

Das verkündete der anscheinend zutiefst traurige Webstar laut Just Jared in einem Vlog seines Bruders Logan Paul (25). "Ich bin total fertig, depressiv und mein Herz ist gebrochen", betonte Jake in dem Clip. "Meine Freundin hat mich abserviert, weil ich ein verf***ter Idiot bin." Weitere Details und was überhaupt vorgefallen ist, verriet der Blondschopf nicht.

Doch eines ist klar: Jake will Julia immer noch – und will um sie kämpfen! "Julia, wenn du das hier siehst, bitte nimm mich zurück", fleht er im weiteren Verlauf des Videos. Anschließend appellierte er an seine Fans: "Leute, wenn ihr in einer Beziehung seit, nehmt nichts für selbstverständlich."

Anzeige

Instagram / jakepaul Tana Mongeau und Jake Paul, Webstars

Anzeige

Instagram / jakepaul US-YouTuber Jake Paul mit seiner Freundin Julia Rose

Anzeige

Instagram / jakepaul Julia Rose und Jake Paul, Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de