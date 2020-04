Nathalie Bleicher-Woth (23) kommt nicht nach Hause! Eigentlich lebt und arbeitet die Seriendarstellerin in Berlin. Dahin würde sie aktuell auch gerne wieder zurückkehren, doch die aktuelle Gesundheitslage macht es ihr unmöglich. Seit rund zwei Wochen sitzt der Berlin - Tag & Nacht-Star schon in England bei seiner Freundin fest – und bisher ist unklar, wann sich daran etwas ändern wird.

Es sollte nur ein kleiner Zwischenstopp nach ihrem gemeinsamen Liebesurlaub in Spanien werden. Im Zuge der Krisenmaßnahmen fliegt jedoch weder ein Flugzeug noch könnte Nathalie auf andere Weise ihre Heimreise antreten. Gegenüber Promiflash verrät die 23-Jährige, dass es ihr trotz der Ausnahmesituation ganz gut gehe: "Ich finde, gerade in dieser Zeit wird man viel dankbarer, weil man kleine Sachen einfach viel mehr schätzt. Zum Beispiel schätze ich jetzt auch, dass ich bei meiner Freundin bin und nicht irgendwo alleine in Quarantäne."

Dennoch habe sie an den Umständen zu knabbern: "Ich muss zugeben, in letzter Zeit habe ich sehr krass in den Tag hineingelebt und mir sehr viele Gedanken gemacht." Nathalie wisse oft nichts mit sich anzufangen – immerhin sei sie ja nicht mal zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung. "Man hat so viele Sachen im Kopf, was man erledigen muss, die man von einem anderen Land aus teilweise nicht tun kann." Die Beauty-Enthusiastin versuche trotzdem, einen geregelten Tagesablauf zu entwickeln. "Aber das ist nicht immer leicht", meint sie.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth in Spanien, März 2020

RTL2 Nathalie Bleicher-Woth, 2019

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth in Sheffield, England im März 2020



