Happy Birthday, Kristen Stewart (30)! Am heutigen Donnerstag feiert die Schauspielerin einen runden Geburtstag und kann auf einige Highlights in ihrem Leben zurückblicken. Da sie in den vergangenen Jahren vom Teenie-Star zur gefeierten Hollywood-Darstellerin geworden ist, hat die Ex-Freundin von Robert Pattinson (33) schon so manche Karriereetappe hinter sich. Promiflash fasst für euch noch mal Kristens Höhepunkte zusammen – und da dürfte die eine oder andere Überraschung dabei sein!

Während viele die heute 30-Jährige wohl eher aus den Twilight-Streifen kennen, begann die Schauspiellaufbahn der US-Amerikanerin bereits Anfang der 2000er. An der Seite von Jodie Foster (57) spielte die damals Zwölfjährige im Thriller "Panic Room" mit. Es folgten Filme wie "Into the Wild" oder "Jumper". 2008 gelang ihr dann mit der Vampir-Saga aus Stephenie Meyers (46) Feder der endgültige Durchbruch.

Bis 2012 verkörperte Kristen in insgesamt vier "Twilight"-Filmen Bella Swan. Doch auch neben ihrer Arbeit an der dem mehrteiligen Projekt wirkte sie noch in anderen Produktionen mit. So war noch in Blockbustern wie "Willkommen bei den Rileys" aus dem Jahr 2010 oder 2012 in "Snow White And The Huntsman" zu sehen.

Für einige wird Kristen wohl immer die schüchterne Bella bleiben. Doch in den vergangenen fünf Jahren hat die gebürtige Kalifornierin in zahlreichen anderen Rollen überzeugt. Ihren letzten großen Erfolg hatte sie erst 2019 mit der Neuauflage von "3 Engel für Charlie".

Getty Images Jodie Foster und Kristen Stewart bei der "Panic Room"-Premiere 2002

Getty Images Robert Pattinson und Kristen Stewart im Dezember 2008

Getty Images Kristen Stewart auf der Weltpremiere zu "Snow White And The Huntsman", Mai 2012

Getty Images Kristen Stewart im Oktober 2016

Getty Images Kristen Stewart im September 2019



