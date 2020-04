Simone Kowalski (22) bekommt prominente Unterstützung! Die Gewinnerin der 14. Staffel von Germany's next Topmodel überraschte ihre Fans erst kürzlich: Sie ziert das Cover der neuen Playboy-Ausgabe. Ein berufliches Projekt, das man so zunächst nicht unbedingt von der Schönheit, die sich in den vergangenen Monaten zurückgezogen hatte, erwartet hätte. Im Netz musste Simi deshalb schon einige Kritik einstecken. Ein Glück, dass ihr der Support einiger Promi-Damen sicher ist!

Auf Instagram veröffentlichte die Staderin Einblicke in ihr Shooting für die freizügige Fotostrecke. Die ehemaligen GNTM-Kandidatinnen Elena Carrière (23) und Bruna Rodrigues (26) belohnten den Post mit zahlreichen Herzchen-Emojis. Jana Heinisch, die 14. der neunten Staffel, schrieb schlicht: "Granate!" Von Lara Helmer, die in der elften Ausgabe der Show im Jahr 2016 kurz vor dem Finale gescheitert war, gab es ein aussagekräftiges "Wowowowowow!"

Eines wird beim Blick auf Simis Account schnell deutlich: Ihre Auszeit scheint endgültig Geschichte. Innerhalb weniger Tage veröffentlichte die Blondine gleich mehrere Beiträge. Auch in ihrer Story gibt es jeden Tag etwas Neues zu sehen. Simone interagiert sogar wieder mit ihren Followern und antwortet auf beinahe jeden Kommentar unter ihren Bildern – eine Geste, die viele Fans in den vergangenen Monaten vermisst haben.

