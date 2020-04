Das große Finale der diesjährigen Big Brother-Staffel rückt immer näher – und mittlerweile machen die Bewohner in Deutschlands berühmtestem Container jede Woche ein neues Gefühlschaos durch! Nach sieben Tagen voller Zoff und Diskussionen musste Romana Hoffmann am Montag das Haus verlassen und hinterher wurden die Teams neu gemischt. All diese Faktoren konnten die Zuschauer-Begeisterung für einen bestimmten TV-Star aber nicht trüben – er ist auch weiterhin der Liebling der Fans!

In einer Promiflash-Umfrage stimmten 3.084 User (Stand 10. April, 16:42 Uhr) für ihre persönliche Nummer eins ab und aus der Aufstellung geht ein deutlicher Sieger hervor. Mit 1.066 Stimmen (34,6 Prozent) steht Bachelor in Paradise-Boy Serkan Yavuz (27) auch weiterhin auf dem ersten Platz! Gina Beckmann folgt ihm – sie kann auf insgesamt 465 Bewunderer (15,1 Prozent) stolz sein. Die Nummer zwei der vergangenen Woche, Pat Müller, ist mit 439 Votes (14,2 Prozent) auf den dritten Platz gerutscht.

Stellt sich nun die Frage: Wer hat sich die Gunst der Fernsehfans verspielt? Obwohl Vanessa gerade mit ihrem Austausch von Zärtlichkeiten mit Denny Heidrich auf sich aufmerksam machte, sind die "Big Brother"-Anhänger wohl von der Barkeeperin gelangweilt: Nur 37 Leser (1,2 Prozent) wählten sie als ihre Favoritin.

© SAT.1 Gina Beckmann, "Big Brother"-Kandidatin

© SAT.1 Pat, "Big Brother"-Kandidat 2020

© SAT.1 Vanessa, "Big Brother"-Bewohnerin



