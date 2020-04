Welcher Big Brother-Bewohner hat aktuell die Sympathien der Fans auf seiner Seite? Rebecca Zöller, Gina Beckmann, Philipp Kalisch und Co. haben schon über die Hälfte der Zeit im Container überstanden. Spätestens nach dem Einzug einiger Promis wurde es so richtig feuchtfröhlich in der TV-Überwachungsshow. Doch nachdem Menowin Fröhlich (32) die Sendung auf seinen eigenen Wunsch hin verlassen hat und Jade Übach (26) von den Zuschauern rausgewählt wurde, bleibt nur noch Serkan Yavuz (27) als prominenter Bewohner übrig. Bisher galt der Bachelor in Paradise-Star als Fanliebling. Doch hat sich das Blatt in dieser Woche gewendet?

In der vergangenen Woche noch verbrachten die Herren der Schöpfung ihre Zeit gemeinsam im Glashaus und die Frauen im Blockhaus. Nach Romana Hoffmanns Auszug aus der Show wurden die Karten jedoch neu gemischt – und prompt kamen bei einigen Bewohnern Frühlingsgefühle auf! Vereint im Blockhaus kamen Becci und Philipp sich wieder näher und kuschelten, was das Zeug hält. Doch es deutet sich plötzlich noch eine weitere Romanze an: Auch Vanessa und Denny Heidrich verbrachten ungewohnt viel Zeit zusammen.

Doch die vergangene "Big Brother"-Woche war nicht nur von aufkeimenden Liebesgefühlen bestimmt, sondern auch von bitteren Tränen. Michelle drohte an, wegen des verordneten Nikotinentzugs die Sendung zu verlassen. Und auch Cedric Beidinger zeigte erstmals Emotionen. Serkan musste den Fitnessfan auf Anweisung des großen Bruders als Mitläufer bezeichnen – zu viel für Cedric: Er brach in Tränen aus! Wer ist aktuell euer Favorit? Stimmt ab!

Sat.1 Rebecca und Philipp bei "Big Brother"

© SAT.1 Michelle, "Big Brother"-Bewohnerin

Big Brother, Sat.1 Cedric bei "Big Brother"

Wer ist aktuell euer Favorit? Gina Michelle Cedric Tim Serkan Pat Philip Vanessa Rebecca Denny Abstimmen Ergebnis anzeigen



