Lil Nas X hatte vor Kurzem sein offizielles Coming-out als Schwuler. Bereits im Juli 2019, kurz nachdem er mit seinem Hit "Old Town Road" Mega-Erfolge gefeiert hatte, heizte der Rapper die Gerüchteküche an. In einem Tweet wies er auf einen seiner Songs hin, in dem er seine Homosexualität indirekt thematisiert. Dass sich Lil Nas X nun outet, hätte er niemals für möglich gehalten: Eigentlich sei diese Angelegenheit für ihn ein Buch mit sieben Siegeln gewesen.

"Die ehrliche Wahrheit ist: Ich hatte geplant, mit dem Geheimnis zu sterben", sagt der 20-Jährige im Interview mit der britischen Zeitung The Guardian zu. Sogar seine Familie und seine ehemaligen Mitschüler habe er lange Zeit nicht eingeweiht. Erst als aus Montero Lamar Hill, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, Lil Nas X wurde, habe er sich bereit gefühlt. "Jetzt möchte ich die LGBTQ-Community zu 100 Prozent vertreten", stellt er klar.

Zu seiner Mutter habe er zwar keinen Kontakt, doch seine restlichen Angehörigen habe er über seine sexuelle Orientierung in Kenntnis gesetzt. "Aber es ist jetzt nicht so, dass es jemals richtig angesprochen wurde oder wir generell darüber sprechen. Wir verschweigen es eher. Niemand sagt: 'Oh, du hast einen männlichen Partner?'"

Getty Images Lil Nas X im Januar 2020

