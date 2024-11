Verdächtige Fotos: Lil Nas X heizt neue Dating-Gerüchte an

Liegt hier etwa Liebe in der Luft? Lil Nas X wurde in den Straßen von Los Angeles gesichtet – an der Seite des aufstrebenden Musikers CODY JON. Auf den Fotos, die TMZ vorliegen, wirken die beiden Sänger äußerst vertraut. Nas hat eine Hand auf der Schulter seiner Begleitung gelegt und zieht den Blondschopf an sich – kurzerhand spitzt der Rapper die Lippen und drückt CODY einen kleinen Schmatzer auf die Wange. Es ist allerdings unklar, ob das ein Scherz oder ein tatsächlicher Liebesbeweis ist, denn Cody scheint im Spaß das Gesicht zu verziehen.

Schon seit einigen Tagen brodelt die Gerüchteküche um Nas und CODY: Vor etwa zwei Wochen ist im Netz ein Video von einer Adele (36)-Show in Las Vegas aufgetaucht. Dabei trällert die Balladenkönigin ihren Song "When We Were Young" und geht genüsslich durch das Publikum. Dank des Scheinwerferlichts ist auch das Publikum glasklar erkennbar – und mittendrin stehen CODY und Lil Nas X. Sie grinsen, singen und wiegen sich im Takt der Musik mit. Allerdings berühren sie sich nicht und könnten genauso gut nur als Freunde bei dem Event gewesen sein. Klar steht jedoch, dass weder CODY noch Nas auf die Gerüchte bisher reagiert haben.

Dass CODY der aktuelle Partner von Nas sein soll, ist etwas überraschend, wenn man bedenkt, dass der Rapper im vergangenen Jahr groß betont hatte, keine berühmten Leute mehr daten zu wollen. Und obwohl der Blondschopf nur 98.000 Follower auf Instagram hat, scheint er in Hollywood dennoch ziemlich gut vernetzt. Zu seinen besten Freunden gehört laut seinem Social-Media-Account zum Beispiel die Schauspielerin Xochitl Gomez – und erst kürzlich durfte er bei der Premiere von Olivia Rodrigos (21) Film zu ihrer GUTS-Welttournee über den roten Teppich laufen.

Anzeige Anzeige

Instagram / codyjon CODY JON, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Lil Nas X, Sänger

Anzeige Anzeige