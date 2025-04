Lil Nas X musste wegen einer Gesichtslähmung ins Krankenhaus

Lil Nas X hat seine Fans mit einer Nachricht aus dem Krankenhaus überrascht. Der "Old Town Road"-Interpret erklärte, dass er die Kontrolle über die rechte Seite seines Gesichts verloren habe. In einem Video, das er auf Instagram teilte, zeigte er, dass er beim Lächeln nur die linke Seite seines Mundes bewegen kann, während die rechte unbeweglich bleibt. Trotz der Besorgnis, die der Zustand ausgelöst haben dürfte, scherzte der Sänger über die Situation: "Bro, ich kann nicht mal richtig lachen – was zur Hölle." Lil Nas X fügte hinzu, dass er die Sache mit Humor nehme und bat seine Fans, sich keine Sorgen zu machen.

Über die Ursache seiner Gesichtslähmung gab der Künstler bisher keine Details bekannt. In seiner Instagram-Story scherzte er dennoch: "Wir bleiben locker, aber wir drehen hier auch ein bisschen durch." Seine Fans beruhigte er mit der Aussage, dass es ihm bald wieder gut gehen werde. "Ich werde für eine kleine Weile lustig aussehen, aber das war's dann auch", schrieb er augenzwinkernd. Die Unterstützung ließ nicht lange auf sich warten: Prominente wie Taraji P. Henson (54), Wanda Sykes (61) und Niecy Nash kommentierten die Posts des Rappers und wünschten ihm eine schnelle Genesung.

Lil Nas X, bürgerlich Montero Lamar Hill, ist bekannt für seinen unkonventionellen Humor und den selbstbewussten Umgang mit persönlichen Themen. Der Musiker begeistert seit Jahren nicht nur seine Fans, sondern auch zahlreiche Hollywood-Größen durch seine Offenheit und sein Charisma sowie mit einer ordentlichen Portion Selbstironie. Auf Instagram, wo ihm über 10 Millionen Menschen folgen, gewährt er regelmäßig Einblicke in sein Leben abseits des Rampenlichts. Dabei nutzt er die Plattform nicht nur zur Promotion seiner Musik, sondern auch, um authentisch, witzig und nahbar zu bleiben – was ihm immer wieder großen Zuspruch einbringt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lil Nas X, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Lil Nas X, Musiker

Anzeige Anzeige