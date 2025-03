Darum wollte Lil Nas X nicht mit Taylor Swift kollaborieren

Lil Nas X, der mit seinem Hit "Old Town Road" weltberühmt wurde, enthüllte in einem Interview mit E! News, dass es beinahe zu einem gemeinsamen Song mit Taylor Swift (35) gekommen wäre – doch es kam anders. Bei den GLAAD Media Awards erklärte der Rapper, dass er und die Sängerin, bekannt für Hits wie "Anti-Hero", bereits an einem Projekt gearbeitet hätten. Taylor bot ihm sogar an, eine eigene Strophe für ein Lied auszuprobieren. Doch Lil Nas X gestand, dass er einfach keinen Zugang zu dem Song fand: "Ich konnte kein Gespür dafür entwickeln, also ist nichts daraus geworden."

Trotz der verpassten Chance äußerte sich der "Old Town Road"-Star sehr positiv über Taylor und deren musikalischen Erfolg. "Ich bin stolz auf sie. Ich liebe das Album", sagte er über ihre Arbeit. Er sei dankbar gewesen, dass Taylor ihn überhaupt für eine Kollaboration in Betracht gezogen habe. Gleichzeitig deutete er an, dass eine Zusammenarbeit in der Zukunft weiterhin möglich sei. "Wenn es passiert...Global. Weltweit. Tay-tay und Nassy", scherzte er und machte damit deutlich, dass er einem gemeinsamen Projekt weiterhin offen gegenübersteht.

Taylor Swift befindet sich aktuell auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Seit ihrem Durchbruch im Jahr 2006 hat sie nicht nur 14 Grammy-Auszeichnungen eingeheimst, sondern auch zahlreiche Rekorde gebrochen. Mit ihrer Eras Tour, die im Dezember 2024 endete, schrieb sie Geschichte: Es war die erfolgreichste Konzerttournee aller Zeiten. Auch abseits der Bühne ist Taylor für ihre zwischenmenschliche Wärme bekannt, was wohl auch Lil Nas X dazu bewegte, so respektvoll über sie zu sprechen. Während seine Fans darüber spekulieren, welches Lied aus ihrer Zusammenarbeit entstanden sein könnte, bleibt die Hoffnung auf ein zukünftiges musikalisches Treffen bestehen.

Getty Images Lil Nas X, Sänger

Getty Images Taylor Swift im Februar 2025

