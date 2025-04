So steht es um Lil Nas X nach plötzlicher Gesichtslähmung

Vor wenigen Tagen schockierte Lil Nas X seine Fans mit der Nachricht, dass er überraschend ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Nun hat er sich nach dem Schreck mit einem Update via Instagram-Story an seine Community gewandt. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Montero Lamar Hill heißt, hatte zuvor bekannt gegeben, dass er aufgrund einer teilweisen Gesichtslähmung in eine Klinik eingeliefert wurde. Nun ist der Künstler wieder zu Hause und berichtet, dass es ihm besser geht. "Ich habe viel gekaut, um diesen Muskel zu stärken", erklärte er in einem Video und fügte hinzu: "Es ist viel besser." Der Grammy-Gewinner betonte zudem, dass er inzwischen wieder Regungen zeigen könne, auch wenn sein rechtes Auge "noch aufholen müsse". Immerhin könne er "ein echtes Lächeln zeigen".

Die Ursache für die halbseitige Gesichtslähmung sei bislang unklar, wie Lil Nas X, der offen mit seiner sexuellen Orientierung umgeht, erklärte. Seinen Humor ließ sich der "Industry Baby"-Rapper aber nicht nehmen. In seiner Story spielte er auf den berühmten Song von Nicki Minaj (42) über Selena Gomez (32) in ihrem Song "Beauty and a Beat" von 2012 mit Justin Bieber (31) an: "Mein rechtes Auge hält Ausschau nach Selen-er." Obwohl er die vollständige Kontrolle über seine Gesichtsmuskulatur noch nicht zurückerlangt hat, sieht der Musiker optimistisch in die Zukunft. "Nichts kann den Dreamboy-Sommer ruinieren", schrieb er unter ein Foto des Meeres und kündigte damit an, sich nicht von dem Vorfall bremsen zu lassen.

Schon in der Vergangenheit bewies Lil Nas X regelmäßig seinen unkonventionellen Umgang mit ernsten Themen. Ob in sozialen Netzwerken oder in Interviews – der Musiker zeigt sich immer wieder humorvoll und nahbar, was ihm nicht nur eine treue Fangemeinde, sondern auch Respekt in der Branche eingebracht hat. Mit mehr als 10 Millionen Followern auf Instagram teilt er extravagante Outfits sowie Einblicke in sein Leben, ohne dabei den Bezug zu seiner Community zu verlieren. Seine Fähigkeit, selbst gesundheitliche Herausforderungen mit Witz und Selbstbewusstsein zu kommentieren, spiegelt den einzigartigen Charakter des "Old Town Road"-Interpreten wider. Vor allem aber scheint der Künstler großen Wert auf Authentizität zu legen. Eine Zusammenarbeit mit Weltstar Taylor Swift (35) lehnte er ab, weil er keinen Zugang zu dem Song fand, wie er in einem Interview mit E! News verriet. Er habe diese Chance bewusst verstreichen lassen, um sich selbst treu zu bleiben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lil Nas X, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Lil Nas X bei der Met Gala 2023

Anzeige Anzeige