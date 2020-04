Auch für die Promis sind es gerade harte Zeiten! Aufgrund der aktuellen Krisensituation wurden die Einwohner vieler Länder dazu angehalten, nur in dringenden Fällen – wie Arztbesuche, zum Arbeiten oder Einkaufen – das Haus zu verlassen. Soziale Kontakte sollen auf ein absolut notwendiges Minimum reduziert werden. Das betrifft auch One Direction-Star Liam Payne (26): Der britische Sänger kann sein kleines Kind aktuell nicht sehen!

Das berichtete der Musiker nun im Interview mit The Sun. Sein Sohn Bear (3) lebt mit seiner Mutter, Liams Ex Cheryl Cole (36), im Südosten Englands, während er selbst in London wohnt – Liams letzter Besuch bei den beiden sei nun schon einige Wochen her. Schuld sei die momentane Lage. "Cheryl und ich hatten ein langes Gespräch über das Thema, aber es ist sehr schwierig", erklärt der 26-Jährige. "Das Ganze ist ausgerechnet an seinem Geburtstag passiert", schildert er weiter. "Ich war sogar schon dort, um mit ihm zu feiern, aber dann dachte ich: 'Ich weiß nicht, ob sich das so richtig anfühlt.'" Bear ist am 22. März drei Jahre alt geworden.

So lange keinen Kontakt zu seinem Sohn zu haben, sei hart für Liam. "Es ist schwer, das alles mit FaceTime auszugleichen", berichtet der Brite. Manchmal habe Bear auch einfach keine Lust, zu telefonieren.

Instagram / liampayne Liam Payne mit seinem Sohn Bear 2017

Instagram / liampayne Liam Payne und sein Sohn Bear

FeatureflashSHM / ActionPress Cheryl Cole und Liam Payne im Februar 2018



