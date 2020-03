Liam Payne (26) dankt der Mutter seines Kindes! Im Dezember 2015 hatte der Sänger die Musikerin Cheryl Cole (36) kennen- und lieben gelernt. Nach zwei Jahren Beziehung wurden die beiden stolze Eltern eines Sohnes: Bear Grey (3). Dann, im Juli 2018 gab das Paar schließlich seine Trennung bekannt. Während in Deutschland die Mütter erst im Mai geehrt werden, feiern die Briten den Muttertag bereits am heutigen Sonntag. Pünktlich zu diesem Ehrentag teilte Liam nun rührende Worte an seine Ex-Freundin!

Neben einigen Dankesworten an seine eigene Mutter widmete der 26-Jährige via Twitter zusätzlich emotionale Zeilen an die Mutter seines Sprösslings: "Danke Cheryl, dass du meinem Sohn so viel Liebe gibst", schwärmte das Mitglied der One Direction-Boyband. Für den "Strip That Down"-Interpreten zählen die beiden Frauen zu den großartigsten Müttern, die er sich vorstellen könne.

Dabei hatte Liam am vergangenen Sonntag auch schon Grund zur Freude: Sein Sohn feierte den dritten Geburtstag. "Drei, ich kann es gar nicht glauben", gestand der Künstler via Twitter. Es komme ihm vor, als ob er seinen Nachwuchs erst gestern zum ersten Mal in den Armen gehalten habe.

