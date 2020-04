Wie eng ist die Freundschaft zwischen Brad Pitt (56) und Jennifer Aniston (51) wirklich? Die Schauspieler hatten sich 2005 scheiden lassen, haben aber heute immer noch ein gutes Verhältnis zueinander. Zwar hoffen Fans nach Brads Trennung von Angelina Jolie (44) immer noch auf ein Liebes-Comeback der ehemaligen Eheleute, doch bisher sieht es nicht danach aus. Nun plaudert eine gemeinsame Freundin über die beiden und gibt Einblicke in ihre Beziehung.

"Ich glaube, dass sie für immer Freunde bleiben, weil sie besondere Menschen sind, die alles überwinden können", verriet die Sängerin Melissa Etheridge (58) in der Show Watch What Happens Live am vergangenen Montag. Sie hoffe wirklich, dass die Hollywoodstars aneinander festhalten. Auch als Paar sei sie von den beiden überzeugt gewesen: "Weißt du was? Ich fand Brad und Jen zusammen super, sie waren wunderbar", erklärte die Musikerin.

Dass sich Brad und Jen wirklich gut verstehen, hatten sie bei ihrem Aufeinandertreffen bei den diesjährigen SAG Awards im Januar in Los Angeles bewiesen. Grinsend hatten sie sich begrüßt und sich Küsschen auf die Wange gedrückt. Das vertraute Miteinander war dabei nicht zu übersehen gewesen.

Anzeige

Getty Images Brad Pitt und Jennifer Aniston, 2004

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt, 2015

Anzeige

Getty Images Brad Pitt und Jennifer Aniston bei den SAG Awards 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de