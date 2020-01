Diese Fotos bringen die Fans von Brad Pitt (56) und Jennifer Aniston (50) sicher zum Ausrasten! Die Trennung der beiden Hollywood-Stars ist bereits 15 Jahr her. Damals hatte Brad seine Ehefrau für Angelina Jolie (44) verlassen. Trotzdem hoffen viele Bewunderer des Ex-Paares bis heute auf ein Liebes-Comeback. Bei den SAG Awards 2020 am Sonntagabend kam es zur langersehnten Reunion der beiden. Dabei wirkten Brad und Jen total vertraut miteinander!

Der 56-Jährige gewann den Preis für seine Darbietung in dem Streifen "Once Upon a Time... In Hollywood" in der Kategorie "Bester Nebendarsteller". Jennifer konnte ihre Freude darüber nicht verbergen und gratulierte ihrem Ex-Mann backstage. Freudestrahlend lief sie Brad in die Arme, gab ihm einen Kuss auf die Wange, während er sanft ihre Hand hielt. Nach der Veranstaltung besuchten die zwei sogar die gleiche Netflix-Afterparty. Wie Daily Mail berichtet, seien Jen und Brad jedoch getrennt im Sunset Tower in Los Angeles angekommen und hätten die ganze Nacht Abstand voneinander bewahrt haben.

Dass sich das einstige Traumpaar super versteht, wurde auch bei Brads humorvoller Dankesrede deutlich. "Ein Kerl, der sich zudröhnt, sein Hemd auszieht und mit seiner Frau nicht klarkommt. Das war eine große Sache", erklärte er seine Rolle im Film und spielte damit gleichzeitig auf seine gescheiterten Ehen an. Das Publikum tobte anschließend vor Begeisterung.

Getty Images Jennifer Aniston und Brad Pitt

Getty Images Brad Pitt und Jennifer Aniston, Januar 2020

Getty Images Brad Pitt und Jennifer Aniston

Getty Images Brad Pitt bei den SAG Awards 2020



