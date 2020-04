Rupert Grint (31) wird Vater! Das verkündeten der Harry Potter-Star und seine Freundin Georgia Groome am Freitag in einem Statement. Damit ist der Ron-Darsteller der erste der ehemaligen Zauberschüler, der Nachwuchs erwartet. Bei den anderen Hogwarts-Absolventen hat sich in den vergangenen Jahren zumindest in Sachen Romantik ein bisschen was getan. So sieht es zurzeit in Liebesdingen bei den anderen "Harry Potter"-Stars aus...

Harry-Darsteller Daniel Radcliffe (30) hat in den letzten Jahren mit seinem Liebesleben für nur wenige Schlagzeilen gesorgt. Er ist nämlich schon seit 2013 glücklich vergeben. Seine Freundin Erin Darke lernte er seinerzeit am Set des Films "Kill Your Darlings - Junge Wilde" kennen. Auch Matthew Lewis (30), vielen Fans der Filmreihe besser bekannt als Neville Longbottom, hat bereits die Richtige gefunden. Bereits 2018 gab er seiner Frau Angela Jones das Jawort.

Für Stars wie Emma Watson (29), Tom Felton (32) oder auch Evanna Lynch (28) lief es in puncto Dating weniger erfolgreich. Jeder der Genannten ist zurzeit offiziell Single. Tom und Emma sorgten in den vergangenen Monaten zwar immer wieder für Liebesgerüchte, eine mögliche Beziehung hat Tom allerdings dementiert.

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe bei den Tony Awards 2014

Frazer Harrison/Getty Images Matthew Lewis und Angela Jones bei der "Beauty and the Beast"-Premiere in Los Angeles

Instagram / emmawatson Tom Felton und Emma Watson



