Süße Neuigkeiten von Rupert Grint (31)! Der Schauspieler, der vielen vor als Zauberer Ronald Weasly aus der Harry Potter-Filmreihe bekannt ist, ist bereits seit 2011 glücklich mit Georgia Groome zusammen. Es kursierten sogar schon Gerüchte, dass das Paar längst verheiratet sei, bestätigt wurde eine Hochzeit allerdings nie. Dafür gaben die Turteltauben jetzt ein anderes erfreuliches Liebes-Update: Ihr erster gemeinsamer Nachwuchs ist unterwegs.

Das ließen der Leinwand-Star und seine Partnerin jetzt über ihren Manager verkünden: "Rupert Grint und Georgia Groome freuen sich, bekanntzugeben, dass sie ein Baby erwarten. Sie bitten in dieser Zeit um Privatsphäre." Wie weit die werdende Mama ist oder ob es ein Junge oder Mädchen wird, bleibt also vorerst das süße Geheimnis der Eltern in spe.

Rupert ist aber nicht der einzige Star aus dem "Harry Potter"-Universum, der ein Kind bekommt. Auch Pansy Parkinson-Darstellerin Scarlett Hefner und ihr Mann Cooper (28) vergrößern ihre Familie. Vor rund einem Monat postete sie auf Instagram ein Bild, auf dem sie stolz ihren Schwangerschaftsbauch präsentierte.

Denis Guignebourg/Bestimage/ActionPress Georgia Groome und Rupert Grint beim Dinard Film Festival

Getty Images Schauspieler Rupert Grint

Getty Images Scarlett Hefner in Hollywood im November 2018

