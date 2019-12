Was läuft wirklich zwischen Emma Watson (29) und Tom Felton (32)? Erst kürzlich hatte es Gerüchte gegeben, dass die beiden beliebten Harry Potter-Stars ein Paar seien: Auf ihren Social-Media-Accounts teilten die britischen Schauspieler gemeinsame Bilder einer Reise – und wirkten darauf verdächtig vertraut. Doch führen der Draco-Malfoy-Darsteller und die schöne Hermine-Granger-Akteurin echt eine romantische Beziehung? Das erfuhr Promiflash nun direkt von Tom!

Bei der Comic Con in Dortmund stellte sich der Blondschopf bei einer Pressekonferenz den neugierigen Fragen der Journalistin. Im Beisein von Promiflash kam dabei auch seine Beziehung zu Emma zur Sprache: Sind die beiden verliebt? "Emma und ich sind enge Freunde. Das wars!", erklärte Tom und scherzte anschließend weiter: "Bis jetzt!" Ganz ausgeschlossen scheint eine Romanze also doch nicht zu sein!

In einem früheren Interview hatte Emma schon einmal erwähnt, während der "Harry Potter"-Dreharbeiten in ihren Co-Star verknallt gewesen zu sein. Wie Tom nun schilderte, habe er das bereits gewusst: "Das ist sehr süß!" Was sagt ihr: Wären die beiden ein schönes Paar? Stimmt unten ab.

Instagram / emmawatson Tom Felton und Emma Watson

ActionPress Tom Felton, Schauspieler

United Archives GmbH / Actionpress Emma Watson und Tom Felton in "Harry Potter und der Gefangene von Askaban"

