Süßes Quarantäne-Update von Sarah Lombardi (27): Die beliebte Sängerin hat sich in Zeiten von Social Distancing nicht nur mit Söhnchen Alessio Lombardi (4), sondern auch mit ihrem heißen Fußball-Boyfriend Julian Büscher zu Hause zurückgezogen. Die beiden lassen dabei immer wieder ihre Fans an ihren Pärchen-Workouts teilhaben. Jetzt veröffentlichte Sarah aber ein besonderes Schmankerl für die Follower – so süß spielt ihr neuer Freund mit ihrem Sohnemann.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die "Genau Hier"-Interpretin nun eine Reihe von Clips, in denen man zusehen kann, wie der Profi-Kicker mit dem Lombardi-Sprössling durchs Haus tollt. Dazu hat Julian ein Seil an einem Karton befestigt. Der Pappe-Behälter dient Alessio als Kutsche, die Julian schnell über den Boden zieht. Der Sohn von Pietro Lombardi (27) scheint bei dieser Aktivität sehr viel Spaß zu haben.

Julian machte seiner Liebsten Sarah jüngst auch eine aufrichtige Liebes-Erklärung. "Du gibst dem Ganzen wieder einen Sinn", schwärmte er auf seinem Instagram-Kanal von seiner Freundin.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Julian Büscher und Alessio Lombardi

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi

Anzeige

Bucco,Herbert / ActionPress Sarah Lombardi und Julian Büscher bei einem Fußballspiel



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de