Seine Tochter ist sein ganzer Stolz! Im Herbst des vergangenen Jahres erfreute Nick Carter (40) seine Fans mit einer süßen Nachricht. Seine Frau Lauren hat das zweite Kind des Paares zur Welt gebracht. Seither versorgt der Musiker seine Fans immer wieder mit süßen Updates seiner nun vierköpfigen Familie. Ein süßes Baby-Pic verzaubert seine Community nun ganz besonders. Nick teilt einen Schnappschuss seiner Frau und Töchterchen Saoirse Reign.

"Wir spielen 'in Schale werfen'", schreibt der Sänger zu der Aufnahme auf seinem Instagram-Kanal. An Laurens Händen wagt die kleine Maus ihre ersten Schritte. Mama und Papa haben ihren Liebling dafür ziemlich schick gekleidet. In einem bräunlichen Einteiler mit Blumenverzierungen und Rüschen an den Beinen guckt das Kleinkind neugierig in die Kamera. Ein besonderes Highlight: die goldige, rote Schleife auf ihrem Kopf. #daddysbabygirl schreibt der 40-Jährige glücklich zu der Aufnahme.

Erst Anfang des Jahres hatte Nick mit einem Post gezeigt, wie wichtig ihm seine kleine Prinzessin ist. "Hey Babygirl, Papa liebt dich", flüsterte er seiner Tochter in einem Social-Media-Clip zu. Sein Mini-Me blickte seinen Papa damals allerdings noch etwas verdutzt an.

