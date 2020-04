Lijana schlägt gerade eine Menge Kritik entgegen. Weil die Kasslerin in der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel aus ihrem Ehrgeiz und ihrer ehrlichen Meinung zu ihren Kontrahentinnen kein Geheimnis macht, sind die Mädchen von Woche zu Woche unbegeisterter von den Äußerungen der jungen Frau. Immerhin sehen die Kandidatinnen das, was ihre Kollegin während der Sendung in den Interviews sagt, immer erst dann, wenn die Folge im TV ausgestrahlt wird. Teilnehmerin Tamara hat mit Promiflash über die angespannte Situation mit Lijana gesprochen.

In der zehnten Folge kam es zwischen den beiden Kandidatinnen zum Schlagabtausch. Lijana gab in der Episode an, dass Tamara womöglich neidisch auf sie sein könnte. Bei Promiflash betont die Blondine nun: "Ich weiß gar nicht, wie Lijana darauf kommt. Also, neidisch bin ich auf keinen Fall." Laut Tamara sollen die Zuschauer selbst entscheiden, welchem der Mädchen sie glauben wollen. Einige scheinen das bereits getan zu haben. Tatsächlich wimmelt es unter den Fotos, die Lijana im Anschluss an die GNTM-Episoden postete, stets von negativen Wortmeldungen. Zwischenzeitlich stellte die 23-Jährige die Kommentarfunktion sogar ab, um sich vor dem Hate zu schützen.

Promiflash möchte von Tamara wissen, ob sie Lijana deshalb zu einem anderen Verhalten während des Formats raten würde. "Ich würde sagen, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Wie sich Lijana verhält, ist genau so, wie ich sie kennengelernt habe", erklärt die Österreicherin.

Instagram / tamara.gntm2020.official Tamara am Set von "Germany's next Topmodel" 2020

Instagram / lijana.gntm2020.official Lijana, bekannt aus "Germany's next Topmodel" 2020

Instagram / tamara.gntm2020.official Model Tamara



