Das lässt Vivian Cole nicht so einfach auf sich sitzen! Die Teilnehmerin der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel hatte in der vergangenen Folge mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Es bestand der Verdacht auf eine chronische Darmentzündung. Kontrahentin Lijana gab in einem Interview zu bedenken, dass Vivian sich unter diesen Umständen womöglich einen anderen Job suchen sollte. Jetzt reagiert die Münchnerin auf diese Aussage.

Gegenüber Promiflash betont Vivian, dass Lijana dafür bekannt sei, immer ihre ehrliche Meinung zu äußern. "Allerdings finde ich die Aussage, dass man sich mit einer chronischen Krankheit einen anderen Job aussuchen sollte – in Bezug auf mich, aber vor allem in Bezug auf andere, die ebenfalls darunter leiden und ihre Ziele trotzdem verfolgen – kritisch", stellt die gelernte Make-up-Artistin klar.

Auch auf Instagram hatte Vivian ihren Unmut kurz nach der Episode kundgetan. Sie gab ironisch an, es interessant zu finden, was ihre Mitstreiterinnen während der Sendung von sich gegeben haben. Ob sie sich dort auf Lijana bezogen hatte, ist unklar.

Instagram / vivian.gntm2020.official Model Vivian Cole

Instagram / lijana.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Lijana

Instagram / vivian.gntm2020.official Vivian, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel"



