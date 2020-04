Seit 24 Jahren ist Alexandra die Frau an der Seite von Ex-Dschungelcamp-Bewohner Thorsten Legat (51). Die Dunkelhaarige und ihr Liebster haben in dieser Zeit nicht nur eine Beziehungsprobe gemeistert und stellten sich 2016 sogar einer Liebesprobe vor laufender Kamera: Die beiden bezogen damals das Sommerhaus der Stars. Im Vergleich zu vielen anderen Pärchen hat das Experiment ihrem Verhältnis nicht geschadet – sie sind noch immer total glücklich miteinander. Doch was ist eigentlich Thorstens und Alexandras Ehegeheimnis?

"Der Thorsten ist ein sehr impulsiver Mensch. Ich bin mehr so der Ruhepol – wir sind klassische Gegensätze. Das ist das Gute an uns", verriet Alexandra jetzt in Marco Schreyls (46) Talkshow. Auch wenn Thorsten sich nach außen gerne als "harten Hund" präsentiere, habe er in Bezug auf seine Frau tatsächlich eine ganz weiche Seite. "Ich muss sagen, dass ich meine Frau heute noch mehr liebe als früher. Wichtig ist für mich, warum die Liebe zu Alexandra Bestand hat: das liegt an ihrer Ehrlichkeit."

Trotzdem geben die zwei in der Sendung zu, dass auch bei ihnen nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen herrsche. "Wenn die Verliebtheit weg ist, beginnt die Arbeit. Ich denke, die Verliebtheit, diese Schmetterlinge verlieren sich nach einem Jahr. Wir hatten viele, viele Bewährungsproben", berichtet Alexandra. Ihr Gatte wirft allerdings ein, dass er auch heute noch beim Küssen ein gewisses Kribbeln verspüre.

Anzeige

Instagram / thorsten_legat_official Thorsten und Alexandra Legat mit Moderator Marco Schreyl

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image/ ActionPress Thorsten und Alexandra Legat

Anzeige

Instagram / thorsten_legat_official Thorsten und Alexandra Legat im Januar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de