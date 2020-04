Soeben ist Das Traumschiff wieder in See gestochen. Als Kapitän am Steuer: Florian Silbereisen (38)! Es ist sein zweiter Auftritt als TV-Schiffsführer. Mit seiner Premiere im vergangenen Dezember konnte der Entertainer selbst das anfangs kritische Publikum der Kultserie begeistern. Klar, dass er heute Abend erneut auf Mega-Quoten hofft. Ob ihm das gelingt? Eine Tradition will er jedenfalls beibehalten, immerhin scheint sie ihm Glück gebracht zu haben: Flori guckt die Folge alleine und nur mit Bademantel bekleidet.

Wieso der 38-Jährige sein Debüt im Alleingang verfolgt hat, ohne seine Liebsten, die aktiv mit ihm mitfieberten? "Weil ich so aufgeregt war. Da wollte ich mich von niemandem ablenken lassen, deshalb habe ich es ganz allein geschaut", verriet Florian auf Nachfrage von Bild. Und das sei nun eben erneut der Plan. Außerdem erklärte der Musiker: "Und weil ich sehr abergläubisch bin und das 'Traumschiff' mit mir ziemlich gut funktioniert hat, hat es sich eingebürgert, dass ich jetzt alle Folgen immer allein gucke – in meinem Bademantel."

Der DSDS-Juror scheint es kaum abwarten zu können, sich in den gemütlichen Fast-Nackt-Look zu werfen. "Der Bademantel ist sehr flauschig und kuschelig, den werde ich später dann anziehen und dann geht's aufs Sofa." Außerdem freue er sich riesig auf die Episode, die in Marokko spielt. "Diese Folge haben wir im November gedreht, da war die Welt noch eine andere und somit werden da heute schöne Erinnerungen hochkommen."

