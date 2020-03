Florian Silbereisen (38) alias Max Parger sticht wieder in hohe See! Als tätowierter Kapitän bei Das Traumschiff hatte der Schlagerstar im vergangenen Dezember die Zuschauer begeistert. Das bewiesen auch die starken Quoten der Folgen am zweiten Weihnachtsfeiertag und am Neujahrstag. Nun dürfen sich die Fans erneut auf geballte Silbereisen-Power hinterm Steuerrad freuen: Schon am Ostersonntag schippert Flori wieder durch die Weltmeere!

Das bestätigte das ZDF Mitte der Woche. In der neuen Episode wird der 38-Jährige mit der beliebten Besatzung des Luxusdampfers Kurs auf Marokko nehmen. Ausgestrahlt wird das Nordafrika-Abenteuer am Ostersonntag um 20:15 Uhr. Während der Tour dürfte es an Bord zudem ganz schön spannend werden: Anja Antonowicz – bekannt aus der Lindenstraße – alias Clara Philipp soll als Kunstexpertin wertvolle Gemälde nach Marokko bringen. Dabei will ihr der Kunstfälscher Pit Manshold, gespielt von René Geisler, allerdings einen Strich durch die Rechnung machen!

Doch Flori, Anja und René sind nicht die einzigen prominenten Gesichter an Bord des Traumschiffs: Auch Um Himmels Willen-Darstellerin Jutta Speidel und GZSZ-Hottie Tommy Schlesser erklimmen am 12. April die Gangway. Wie schon in den vergangenen Folgen gehen natürlich auch Staff-Kapitän Martin Grim (Daniel Morgenroth) und Hoteldirektorin Hanna Liebold (Barbara Wussow, 58) wieder an Bord.

Anzeige

Dirk Bartling / ZDF Florian Silbereisen und Barbara Wussow bei "Das Traumschiff"

Anzeige

Dirk Bartling / ZDF Jaime Ferkic, Florian Silbereisen und Tommy Schlesser bei "Das Traumschiff"

Anzeige

Dirk Bartling / ZDF Barbara Wussow, Nick Wilder, Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth bei "Das Traumschiff"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de